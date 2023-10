Wycinali pacjentom i sprzedawali nerki. Policja rozbiła gang

REKLAMA

Policja we wschodnim Pakistanie rozbiła gang nielegalnie handlujący ludzkimi narządami. Aresztowano osiem osób podejrzanych o pobranie nerek od setek pacjentów i sprzedawanie ich zamożnym klientom. Co najmniej trzy osoby zmarły – podała we wtorek CNN.

Domniemany przywódca gangu, określany jako „Dr Fawad”, miał przeprowadzić 328 operacji wycięcia nerek i oferować te narządy w cenie do 10 mln rupii pakistańskich (ok. 150 tys. zł) za sztukę – poinformował naczelny minister (szef rządu) prowincji Pendżab Mohsin Naqvi.

Przy operacjach miał asystować niezidentyfikowany mechanik samochodowy, którego rolą było znieczulanie pacjentów – dodał urzędnik.