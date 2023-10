Detektyw Rutkowski ujawnia szczegóły zatrzymania Sebastiana M. w Dubaju

REKLAMA

W Dubaju zatrzymano Sebastiana M., poszukiwanego listem gończym kierowcę bmw, który uczestniczył w śmiertelnym wypadku na A1 w połowie września. Detektyw Krzysztof Rutkowski twierdzi, że do zatrzymania 32-latka doszło dzięki pracownikom jego biura.

Relację Rutkowskiego przytacza Wirtualna Polska. Wynika z niej, że w zatrzymaniu 32-letniego kierowcy z Łodzi uczestniczyli pracownicy jego biura. – Mieliśmy wiedzę, że M. może przebywać w Dubaju. Informację uzyskaliśmy z jego najbliższego grona. Wiedzieliśmy, że posługuje się fałszywym dokumentem – opowiada w rozmowie z portalem Krzysztof Rutkowski.

Tym dokumentem miał być niemiecki paszport wystawiony na inną osobę. – Udało mu się prześlizgnąć na tym paszporcie z Niemiec do Dubaju. Ze stolicy Emiratów Arabskich próbował dostać się do strefy wolnej od Interpolu. Dzięki nam nie udało mu się tego zrobić. Przy zatrzymaniu pracowało czterech pracowników biura. A Polska ma umowę ekstradycyjną ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, więc trafi do naszego kraju – tłumaczył.