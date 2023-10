Duda znów walczył o interesy Kijowa. „To przez Polskę biegnie autostrada na Ukrainę”

REKLAMA

We wtorek Andrzej Duda rozmawiał z Joe’em Bidenem i innymi przywódcami światowymi o sprawach ukraińskich. Polski prezydent walczył o dalsze wsparcie dla broniącej się przed rosyjskimi najeźdźcami Ukrainy.

Andrzej Duda oraz rumuński prezydent Klaus Iohannis, jako przedstawiciele Bukaresztańskiej Dziewiątki, wzięli udział w rozmowie z państwami G7. W rozmowach udział wzięli również szefowa Komisji Europejskiej, szef Rady Europejskiej i sekretarz generalny NATO.

REKLAMA

Duda relacjonował, że podczas konferencji Joe Biden zapowiedział, że amerykańska pomoc dla walczącej Ukrainy będzie kontynuowana.

Warszawski polityk także podnosił podczas rozmów kwestię interesów Ukrainy. Duda przypomniał, że wszelkie dostawy na Ukrainę przejeżdżają przez terytorium Rzeczypospolitej.

– To przez Polskę biegnie autostrada na Ukrainę, przez Polskę biegną drogi kolejowe, to przez Polskę także idzie transport, który drogą lotniczą zmierza na Ukrainę i jest przeładowywany po to, żeby później czy to drogą kolejową czy lądową być transportowany tam, gdzie jest potrzebny – mówił polityk.

Andrzej Duda wskazywał, że Ukraina wciąż „potrzebuje pomocy, zarówno tej militarnej, jak również humanitarnej”.

– Prezydent Biden podkreślił nasze niezwykle odpowiedzialne i rozsądne zachowanie wobec prowokacji, które spotykają nas ze strony białoruskiej. Wspomniał bardzo wyraźnie o przekroczeniu granicy przez śmigłowce białoruskie, podkreślając, że zachowaliśmy się bardzo odpowiedzialnie, także jako państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczył prezydent.