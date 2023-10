Kandydat Konfederacji na marszałka Sejmu. „Nie poprzemy nikogo z układu”

REKLAMA

Przemysław Wipler w imieniu Konfederacji przedstawił kandydata tego ugrupowania na marszałka Sejmu. Zapewnia, że jeśli po wyborach będzie pat, to prawicowa partia nie poprze „nikogo z układu”.

Goszczący w Radiu ZET Wipler pytany był, kto jego zdaniem zostanie po wyborach premierem. Były poseł i kandydat Konfederacji w nadchodzących wyborach powiedział, że „zanim wybierzemy premiera, będą inne ważne decyzje”.

– Na przykład wybór marszałka Sejmu. Jeśli będzie pat, to my nie poprzemy nikogo innego, niż nasz kandydat do prezydium Sejmu – mówił Wipler.