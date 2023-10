Warzecha: O TYM się nie mówi

REKLAMA

Znany prawicowy publicysta Łukasz Warzecha pisze w swoich mediach społecznościowych o nowym akcie przyjętym przez Parlament Europejski.

We wtorek w Parlamencie Europejski odbyło się głosowanie nad Aktem o wolności mediów. Przepisy przegłosowano stosunkiem głosów 448 „za” do 102 „przeciw”, przy 75 głosach wstrzymujących.

REKLAMA

Teoretycznie dokument zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia pluralizmu mediów i ochrony ich niezależności. Wedle zapisów aktu państwo będzie zobowiązane do ochrony mediów przed ingerencją rządową, polityczną, gospodarczą lub prywatną.

Łukasz Warzech twierdzi jednak, że w rzeczywistości europosłowie głosowali nad czymś, co daleko wybiega poza kompetencje jakie ma Unia Europejska.

„O tym się nie mówi, ale dziś PE przyjął akt o wolności mediów (to jest dopiero pierwszy etap legislacyjny, do wiążącej decyzji jeszcze daleko), stanowiący daleko idącą interwencję w sprawy, które powinny pozostać w wyłącznej gestii krajów członkowskich. I piszę to mimo że akt przewiduje m.in. zakaz stosowania wobec dziennikarzy oprogramowania szpiegowskiego. (Tu oczywiście natychmiast pojawia problem definicji dziennikarza.)” – napisał publicysta w serwisie X (dawniej Twitter).

O tym się nie mówi, ale dziś PE przyjął akt o wolności mediów (to jest dopiero pierwszy etap legislacyjny, do wiążącej decyzji jeszcze daleko), stanowiący daleko idącą interwencję w sprawy, które powinny pozostać w wyłącznej gestii krajów członkowskich. I piszę to mimo że akt… — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) October 3, 2023