Co najmniej 50 osób zginęło w rosyjskim ataku na wieś w obwodzie charkowskim

Co najmniej 50 osób, w tym dziecko, zginęło w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na wieś Hroza w obwodzie charkowskim – poinformowali przedstawiciele władz Ukrainy. Pocisk trafił w sklep z kawiarnią, gdzie odbywał się obiad po pogrzebie jednego z mieszkańców tej miejscowości. Według wstępnych ustaleń uderzenia dokonano rakietą Iskander.

„Tam był obiad po pogrzebie jednego z mieszkańców. We wsi mieszka 300 ludzi, na obiedzie było po jednej osobie z każdego domu” – przekazał minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. Początkowo informował on o 49 zabitych, lecz następnie ich liczba wzrosła do 50. Minister oświadczył także, że według wstępnych ustaleń uderzenia dokonano rakietą Iskander.

Według portalu Suspilne-Charkiw do ataku doszło o godz. 13.24 (12.24 czasu polskiego). W kawiarni znajdowało się około 60 osób. „W tej chwili wiadomo o 49 zabitych, wśród nich jest sześcioletnia dziewczynka. Siedmioro ludzi zostało ciężko rannych, są obecnie operowani. 29 ofiar zidentyfikowano” – pisał wcześniej portal na Telegramie.