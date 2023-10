Kaczyński bije się w pierś: „Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo” [VIDEO]

REKLAMA

– O Jezus Maria. Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo, już człowiek jest stary i zmęczony – powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Buska-Zdroju Jarosław Kaczyński, który popełnił spory błąd.

O co chodzi? 15 października odbędą się nie tylko wybory, ale także pisowskie referendum, w którym zadane zostaną następujące pytania:

Referendum to jest bardzo niebezpieczne z powodu pierwszych dwóch pytań, które mogą do wiele lat zablokować możliwość prywatyzacji i reformy emerytalnej.

Pytania są jednak zadane bardzo populistycznie i większość Polaków najpewniej odpowie na wszystkie „NIE”. Dlatego najlepiej będzie, jeśli referendum zostanie zbojkotowane – wówczas jest szansa na to, że nie będzie ono wiążące.

Aby zbojkotować referendum należy:

Odmówić przyjęcia karty referendalnej; Przypilnować, by odmowa została odnotowana w Spisie Wyborców i pokwitowana Twoim podpisem; Wziąć jedynie karty do głosowania.

Kaczyński: „Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo”

Jarosław Kaczyński w Busku-Zdroju przejęzyczył się. PiS-owi oczywiście zależy na tym, by na wszystkie pytania Polacy odpowiedzieli „NIE”. Tymczasem prezes PiS powiedział:

– Zachęcajmy ludzi, aby szli na wybory, wzięli udział w referendum i głosowali cztery raz „tak”.

Kaczyński zreflektował się dopiero, gdy ktoś z tłumu krzyknął „nie!”. Wówczas prezes PiS się poprawił:

– Cztery razy „nie”. Przepraszam. O Jezus Maria. Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo, już człowiek jest stary i zmęczony. Cztery razy „nie” i „czwórka” w wyborach [Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości to lista numer cztery – przy. red.]. Jeszcze raz powtarzam, bo już widzę, jak to będą wykorzystywali: cztery razy „nie” i „czwórka”. Przepraszam już po raz trzeci, ale to po prostu wynika z tego, że ta kampania nie jest łatwa, już człowiek jest nieco zmęczony – powiedział.