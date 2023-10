Morawiecki przeprosił wszystkich Polaków. „Ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów”

REKLAMA

Tuż przed wyborami parlamentarnymi premier Mateusz Morawiecki postanowił przeprosić Polaków. Szef rządu warszawskiego podkreślił, że „ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów”.

– My (PiS) nie jesteśmy idealni, popełnialiśmy błędy, potykaliśmy się nie raz i ja sam popełniałem błędy. I za te błędy chciałbym przeprosić wszystkich Polaków. I rolników, bo wobec rolników też popełnialiśmy błędy – mówił Morawiecki. Stawiał po jednej stronie Polskę PiS, a po drugiej – jak powiedział – Polskę Donalda Tuska – „biedy i ubóstwa”, podporządkowaną Brukseli.

REKLAMA

Premier podkreślił, że mimo tych błędów, gdyby każdy Polak na chwilę wyłączył telewizor czy komputer, to sam zobaczy jak się Polska zmieniła w ostatnim czasie. – I sam dojdzie do wniosku, na kogo warto oddać głos, nawet jeżeli ten ktoś popełnia jakiś błąd w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach – mówił Morawiecki. Dodał, że tylko „ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów”.