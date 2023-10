Multikulti po szwedzku. Kolejna detonacja oraz strzelanina w Sztokholmie

REKLAMA

Na przedmieściach Sztokholmu w czwartek rano silna eksplozja zniszczyła willę, a w nocy ze środy na czwartek w wyniku strzelaniny ranny został 25-letni mężczyzna. Szwecja boryka się z falą przemocy; w wyniku porachunków gangów we wrześniu zginęło 11 osób.

Według komunikatu policji w domu jednorodzinnym w Upplands-Bro na północ od Sztokholmu „doszło do rozległych uszkodzeń, ale nie ma ofiar”.

Jak podają media, w wilii do niedawna mieszkał przebywający za granicą 26-letni mężczyzna, który miał zapłacić 100 tys. koron (ok. 40 tys. zł.) za morderstwo 15-latka, do jakiego doszło w styczniu w restauracji w Skogas. Podejrzanym o to zabójstwo jest nastolatek, który – jak wynika ze śledztwa – po dokonaniu zbrodni poszedł wydać pieniądze na zakup luksusowych ubrań w ekskluzywnym domu towarowym. Trwa w tej sprawie proces.