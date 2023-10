Politico: Rośnie sprzeciw wobec przyjęcia Ukrainy do UE

REKLAMA

Portal Politico donosi, że w Unii Europejskiej rośnie sprzeciw wobec przyjęcia Ukrainy do struktur wspólnoty. Tymczasem rozszerzenie UE będzie jednym z tematów podczas spotkania przywódców Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Podczas spotkania w Grenadzie, mieście należącym do Andaluzji, czyli autonomii podlegającej Królestwu Hiszpanii, prezydent Francji Emmanuel Macron ma zamiar nakłaniać państwa UE do poparcia pomysłu rozszerzenia struktur wspólnoty.

„Jednak obawy państw członkowskich UE dotyczące mechaniki i wykonalności tak dużej ekspansji stanowią poważne zagrożenie dla projektu, na który Macron i inni przywódcy, tacy jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, postawili swoją wiarygodność” – pisze Politico.

Choć, zdaniem Politico, większość państw zgadza się z kierunkiem zmian w UE, to dużej części nie odpowiada narzucane tempo.

Portal przywołuje m.in. słowa irlandzkiego ministra spraw zagranicznych Petera Burke’a, który sceptycznie podchodzi do planów poszerzenia UE do 2030 roku.

Natomiast premier Królestwa Belgii, Alexander De Croo, uważa, że dyskusje z Ukrainą można rozpocząć, gdy to państwo spełni określone warunki, a Unia Europejska przejdzie przez określone reformy.

Również Niemcy mają nie być tak huraoptymistyczni ws. przyjęcia Ukrainy jak Francja.

„Financial Times” wylicza, że po przystąpieniu do UE Kijów w ciągu siedmiu lat dostanie od państw członkowskich około 186 mld euro. To oczywiście wymusi przejście kilku państw UE w stan płatników netto.

Tymczasem w kolejce do przystąpienia do UE czekają: Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia. Co ciekawe, Gruzja geograficznie nie leży nawet w Europie, tylko w Azji.

Na przyjęciu Ukrainy finansowo stracą przede wszystkim: Niemcy, Francja i Niderlandy.