Warszawa ma obronę przeciwrakietową. System Patriot działa

Po raz pierwszy w historii Warszawa otrzymuje obronę przeciwrakietową – oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak informując, że od 6 października rozpoczną się dyżury żołnierzy na elementach systemu Patriot.

W czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na lotnisku Warszawa-Babice spotkał się z żołnierzami 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, rozpoczynającymi pełnienie dyżuru na elementach systemu Patriot w ramach procesu wzmacniania Systemu Obrony Powietrznej RP.

Błaszczak zapowiedział, że żołnierze zaczną pełnić dyżury od piątku 6 października. – Jest to nasz wspólny wielki sukces. Dziękuję oficerom za świetną pracę, za to, że w krótkim czasie – bo ten czas początkowo był określany na dużo dłuższy – doszliśmy do tego, że system Patriot został włączony w obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Rzeczypospolitej Polskiej – dodał.