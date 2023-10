Dyrektor Muzeum Wielkiego Głodu pozwała prawnika za słowa o jej nadwadze

REKLAMA

Dyrektor Muzeum Wielkiego Głodu w Kijowie Łesia Hasydżak złożyła pozew do sądu przeciwko znanemu prawnikowi, który uraził jej godność osobistą i podważał kompetencje zawodowe. Domaga się odszkodowania, ponieważ w portalach społecznościowych pozwany kwestionował jej kompetencje z uwagi na dużą nadwagę. Jego zdaniem wygląd szefowej Muzeum Głodu nie licuje z jego nazwą – poinformował ukraiński portal Hromadske.

Adwokat, społeczny aktywista i bloger Kłym Bratkiwski opublikował na swoim profilu na Facebooku post ze zdjęciem Łesi Hasydżak opatrzony komentarzem: „Możecie zarzucić mi bodyshaming, fatshaming (…), lecz uważam, że na czele Muzeum Wielkiego Głodu powinien stać żołnierz, który przeszedł rosyjską niewolę i wie, co to głód (…), a nie pani Łesia Hasydżak”. Pod postem, który został już usunięty, dodał, że „wygląd pani Łesi nie pasuje do Muzeum Wielkiego Głodu, wywołuje szyderstwo albo komizm”.

Adwokat reprezentująca dyrektorkę Marina Sajenko podkreśliła, że prawo wyraźnie zakazuje dyskryminacji z różnych powodów, w szczególności ze względu na wygląd.