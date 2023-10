Kandydatka do Sejmu z partii Brauna NAPADNIĘTA na wiecu Tuska [VIDEO]

REKLAMA

Polityk Konfederacji Korony Polskiej, Karolina Pikuła, została napadnięta w Rzeszowie przez sympatyka Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Braun zapowiedział zgłoszenie tej sprawy na policję.

– Zanim jednak oddam głos kandydatom na senatorów w kontekście zagadnienia bezpieczeństwa, chcielibyśmy zasygnalizować problem. To mało powiedziane. Pewien skandal, który miał miejsce w dniu wczorajszym, napaść na kandydata do Sejmu Konfederacji, Panią Karolinę Pikułę, na mojego asystenta, przedstawiciela młodzieżówki naszej partii Korony Młodych – mówił poseł Grzegorz Braun podczas konferencji na Podkarpaciu.

– Kampania wyborcza ma oczywiście swoje wilcze prawa, prawa dżungli, ale bez przesady. Napaść nie tylko na kandydata, polityka, działacza, co uwaga, co uwaga ma swój wymiar prawny, dlatego, że przeszkadzanie kandydatom do Sejmu może okazać się deliktem kodeksowym z artykułu, który mówi szkodzeniu w kampanii wyborczej, w prowadzeniu kampanii wyborczej, ale myślę, że w Polsce i na Podkarpaciu, zauważmy też, że jest czymś szczególnie smutnym napaść w wykonaniu damskiego boksera na kobietę – dodał polityk.