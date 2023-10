Pierwsze powołania Michała Probierza. Są niespodzianki

REKLAMA

Grający dotychczas w drużynie młodzieżowej Patryk Peda i Filip Marchwiński, wracający po dłuższej przerwie Adam Buksa, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Walukiewicz oraz Patryk Dziczek znaleźli się wśród 25 piłkarzy powołanych do kadry na październikowe mecze eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Zabrakło regularnie powoływanego przez poprzednich selekcjonerów Jana Bednarka. Nie ma także Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim meczu Ligi Mistrzów nabawił się kontuzji.

To pierwsze nominacje Michała Probierza, który 20 września na stanowisku selekcjonera biało-czerwonych zastąpił Portugalczyka Fernando Santosa.

Z powoływanych ostatnio regularnie brakuje przede wszystkim obrońcy angielskiego Southamptonu Jana Bednarka, a także Michała Skórasia z Club Brugge czy Nicoli Zalewskiego z AS Roma.

Kontuzja wykluczyła Roberta Lewandowskiego z Barcelony, a Grzegorz Krychowiak kilkanaście dni temu ogłosił zakończenie międzynarodowej kariery.

Zgrupowanie reprezentacji rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. 12 października Polska zagra na wyjeździe z Wyspami Owczymi, a trzy dni później na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Mołdawię.

Biało-czerwoni w kwalifikacjach Euro 2024 z dorobkiem sześciu punktów zajmują czwarte miejsce w grupie E. Przed nimi są Albania – 10, Czechy i Mołdawia – po osiem, a na ostatniej pozycji są Wyspy Owcze – jeden, przy czym Czechy rozegrały o jedno spotkanie mniej od pozostałych ekip.

W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od Polaków, zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio), Łukasz Skorupski (FC Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

Obrońcy: Bartosz Bereszyński, Sebastian Walukiewicz (obaj Empoli FC), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Mateusz Wieteska (US Cagliari Calcio), Tymoteusz Puchacz (FC Kaiserslautern), Patryk Peda (SPAL Ferrara)

Pomocnicy: Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (RC Lens), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Jakub Piotrowski (Łudogorec Ragrad), Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Napastnicy: Arkadiusz Milik (Juventus Turyn), Karol Świderski (Charlotte FC), Adam Buksa (Antalyaspor), Filip Marchwiński (Lech Poznań)