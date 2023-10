Pitoń o ratunku dla Konfederacji: „Wyjściem byłaby teraz jakaś wyrazista akcja Grzegorza Brauna” [VIDEO]

REKLAMA

Tomasz Sommer i Sebastian Pitoń dyskutowali o tym, kto powinien reprezentować Konfederację na debacie w TVP. Redaktor naczelny nczas.com mówił o tym, że „byłby za ostrym przekazem, żeby czymś tam dopalić na koniec”. Lider Góralskiego Veta stwierdził, że miejscem na to nie jest debata w reżimowej telewizji.

– Nie wiem, co to zmieni, ale przynajmniej by ten elektorat twardy jakoś usatysfakcjonowało, który jest – delikatnie mówiąc – zniesmaczony całą sytuacją, że to się jak robak wije po tym asfalcie – wskazał Sommer.

– Ale to nie w debacie. Bo co było tak naprawdę domeną Konfederacji, kiedy jeszcze była Konfederacją? Wolność debaty, wolność słowa, szanowanie swoich poglądów. Tak, jak mówił Grzegorz Braun, że stoimy obok siebie bez konieczności spiłowywania ostrych konturów swoich osobowości – podkreślił Pitoń.