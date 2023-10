Ambasador Holandii w MSZ. Jabłoński: Przekazaliśmy protest przeciw temu, co się działo w Alkmaar

REKLAMA

Przekazaliśmy protest przeciw zdarzeniom w Alkmaar, gdzie – jak informują nas wiarygodne źródła – miała miejsce systemowa działalność służb przeciwko polskim obywatelom; zwróciłem się z prośbą, aby sprawa została dokładnie wyjaśniona – powiedział w sobotę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński po spotkaniu z ambasador Holandii w Polsce.

Paweł Jabłoński po tym spotkaniu wydał krótkie oświadczenie. Przypomniał w nim, że ambasador Holandii Daphne Bergsma została wezwana do polskiego MSZ w trybie pilnym. – Uznaliśmy to za niezbędne, by przekazać nasz zdecydowany protest wobec tego, co wydarzyło się w mieście Alkmaar i też w innych miejscach w Holandii, gdzie – jak informują nas bardzo wiarygodne źródła – miała miejsce systemowa działalność służb holenderskich wymierzona przeciwko polskim obywatelom – powiedział dziennikarzom wiceminister.

Jak dodał, „na podstawie używania przez naszych obywateli polskiego języka ludzie byli zatrzymywani i zmuszani do opuszczenia miasta Alkmaar”. – Najprawdopodobniej to były decyzje podjęte przez władze miejskie, takie informacje do nas docierają – zaznaczył wiceszef MSZ.