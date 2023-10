Atak rakietowy, bojownicy Hamasu na ulicach. DANTEJSKIE sceny w Izraelu [VIDEO]

Dowództwo wojskowe radykalnego palestyńskiego ugrupowania Hamas ogłosiło w sobotę rano rozpoczęcie nowej operacji zbrojnej przeciwko Izraelowi.

Wezwało także zbrojne grupy w Libanie, aby przyłączyły się do walki.

Izraelska armia poinformowała w sobotę rano o przedostaniu się „nieokreślonej liczby terrorystów” ze Strefy Gazy na terytorium Izraela.

„Mieszkańcy sąsiednich obszarów Strefy Gazy zostali poproszeni o pozostanie w domach” – dodała armia.

Israel is under attack. Massive barrage of rocket attacks all over. Terrorists snuck in via vehicle too and are shooting at Israeli citizens. Expect media to ramp up as Israel responds to this because they seem to like showing that but not the terrorism. pic.twitter.com/Rzev9hgbP4

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) October 7, 2023