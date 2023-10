Bojownicy Hamasu przeniknęli do żydowskiej bazy wojskowej. Izrael atakuje obiekty w Strefie Gazy [VIDEO]

REKLAMA

Bojownicy Hamasu przeniknęli do izraelskiej bazy wojskowej na południu Izraela w sobotę, a kontakt z izraelskimi żołnierzami, którzy byli na miejscu, się urwał – informuje Jerusalem Post, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.

Portal pisze też o pożarach w Jerozolimie, Aszkelonie i Netiwocie w Dystrykcie Południowym, które wybuchły wskutek ostrzałów rakietowych. Strażacy walczą z kilkudziesięcioma pożarami. Ogłoszono mobilizację dodatkowych sił.

Times of Israel podkreśla, że do telewizji wciąż dzwonią mieszkańcy okolic graniczących ze Strefą Gazy i błagają służby bezpieczeństwa o to, by ich uratowały. – Proszę, przyślijcie na pomoc policję albo żołnierzy. Jestem w schronie, mam nóż – to jedna z wiadomości przesłanych dziennikarzom.

Odwet Izraela

Izraelskie lotnictwo uderzyło w 17 obiektów wojskowych i cztery centra dowodzenia Hamasu w Strefie Gazy – podały w sobotę w mediach społecznościowych Siły Obronne Izraela (IDF). Od rana trwa zmasowany atak Hamasu na Izrael.

„W ciągu ostatnich kilku godzin dziesiątki myśliwców IDF uderzyły w 17 obiektów wojskowych i cztery centra dowodzenia operacyjnego należące do organizacji terrorystycznej Hamas w Strefie Gazy” – przekazano w komunikacie, cytowanym przez stację Sky News.

Brytyjska stacja ocenia, że uderzenia na infrastrukturę wojskową Hamasu są elementem ogłoszonej przez Izrael Operacji Żelazne Miecze w odpowiedzi na zmasowany atak Hamasu.

