„Jesteśmy w stanie wojny”. Szturm Hamasu na Izrael. Atak rakietowy i regularna walka na ulicach [VIDEO]

Jesteśmy w stanie wojny – twierdzi Kobi Shabtai, szef izraelskiej policji. Polityczny dowódca Hamasu, Ismail Haniyeh, ogłosił, że bojownicy prowadzą kampanię, mającą na celu obronę meczetu Al-Aksa oraz palestyńskich więźniów.

W sobotę nad ranem ze Strefy Gazy, kontrolowanej przez radykalny Hamas, przeprowadzono zmasowany ostrzał rakietowy terytorium Izraela. Najnowsze, nieoficjalne doniesienia mówią o kilku ofiarach śmiertelnych. Izraelska armia poinformowała też o przedostaniu się na terytorium Izraela „nieokreślonej liczby” palestyńskich bojowników.

Dowództwo wojskowe Hamasu, który wziął na siebie odpowiedzialność za poranny atak rakietowy, ogłosiło rozpoczęcie nowej operacji zbrojnej przeciwko Izraelowi. – Hamas postanowił położyć kres izraelskich zbrodniom – oświadczył dowódca wojskowy ugrupowania Mohammed Deif. Inne palestyńska grupa zbrojna, Islamski Dżihad, poinformowała o przyłączeniu się do Hamasu w ataku na Izrael.

Izrael „w stanie wojny”

Szef izraelskiej policji, Kobi Shabatai, stwierdził, że „są w stanie wojny”. – Jesteśmy pod zmasowanym atakiem ze Strefy Gazy. Obecnie w południowym Izraelu znajduje się 21 aktywnych miejsc konfrontacji. Jednostka antyterrorystyczna Yamam jest na miejscu – powiedział. Shabatai dodał, że „cały południowy region” jest zamknięty dla ruchu cywilnego.

Oświadczenie wydał także polityczny dowódca Hamasu, Ismail Haniyeh, stwierdzając, że bojownicy „prowadzą heroiczną kampanię mającą na celu obronę jerozolimskiego meczetu Al-Aksa, świętych miejsc i [palestyńskich] więźniów”. Podkreślił, że głównym powodem ataku jest agresja na meczet Al-Aksa, która osiągnęła swój szczyt w ostatnich dniach.

Relacjonująca ze Strefy Gazy reporterka „Al Jazeery” twierdzi, że widziała „zdjęcia i filmy przedstawiające zabitych izraelskich żołnierzy oraz filmy przedstawiające palestyńskich bojowników świętujących wokół podpalonych izraelskich pojazdów”.

Korespondent AFP donosi natomiast o setkach mieszkańców Stefy Gazy, którzy opuścili swe domy, by oddalić się od granicy z Izraelem.

Członek Hamasu Ezzat al-Rashq powiedział, że operacja zaskoczyła Izrael „pod względem czasu, miejsca i planowania”. Izraelski minister obrony Yoav Gallant oznajmił, że Hamas popełnił „poważny błąd” i dodał, że „państwo Izrael wygra tę wojnę”.

These are Hamas militants entering an Israeli neighbourhood. Unprecedented images from Israel right now. The attack is ongoing. pic.twitter.com/yoh0pFLL5Y — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 7, 2023

NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

West Bank: Palestinians are celebrating the attack on Israel and massacre of innocent civilians, by Hamas-led armed groups. pic.twitter.com/7RRFaZgi6y — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

Many Palestinian terrorists have infiltrated Israel & attacking civilians. Israel is under attack like 26/11 Mumbai attack in India. pic.twitter.com/8Kr6BoKUUX — Anshul Saxena (@AskAnshul) October 7, 2023

Multi pronged attack on israel happening. First rockets, then actual infiltration with pickup trucks & para gliders. pic.twitter.com/aNTB23qm1Y — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) October 7, 2023

It appears an IDF vehicle has been taken into the Gaza Strip during a large-scale attack in southern Israel. pic.twitter.com/9wRsLEYeIl — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023