Joe Biden straszy „wrogów Izraela”: „Jesteśmy gotowi zaoferować wszelkie stosowne środki”

Stany Zjednoczone ostrzegają wrogów Izraela, by nie próbowali wykorzystać trwających ataków (do swych celów) – oświadczył w sobotę prezydent USA Joe Biden. Jak dodał, zapewnił w rozmowie z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu o gotowości do pomocy Izraelowi we wszelki sposób.

„Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiają ten zatrważający atak przeciwko Izraelowi przeprowadzony przez terrorystów Hamasu z Gazy i jasno wyraziłem w rozmowie z premierem Netanjahu, że jesteśmy gotowi zaoferować wszelkie stosowne środki wsparcia dla rządu i narodu Izraela” – oznajmił Biden w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

