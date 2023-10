LOT odwołał rejsy do Tel Awiwu. Rano wyleciał jeden samolot

REKLAMA

PLL LOT, z powodu sytuacji w Izraelu, odwołują w sobotę swoje rejsy na trasie Warszawa – Tel Awiwu. Chodzi o loty zaplanowane na godz. 14 i 23 – poinformował rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Jak dodał, o statusie rejsów w kolejnych dniach spółka będzie informować na bieżąco.

„Z powodu sytuacji w Izraelu PLL LOT odwołują w sobotę, 7 października, rejsy o numerach: LO155/154 oraz LO151/152. O statusie rejsów w kolejnych dniach będziemy informować na bieżąco” – przekazał Moczulski. Chodzi o sobotnie loty z Warszawy do Tel Awiwu zaplanowane na godz. 14 i 23.

Jak powiedział Moczulski, w sobotę LOT zrealizował lot z Warszawy do Tel Awiwu o godz. 6 rano. „Samolot ten jest w drodze powrotnej do Polski” – dodał.

Ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są informacje o co najmniej 40 zabitych i ponad 700 rannych.