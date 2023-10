Mafie imigracyjne coraz bardziej wyspecjalizowane

REKLAMA

Mafie imigracyjne stają się coraz bardziej wyspecjalizowane w procederze przewożenia nielegalnych imigrantów z Afryki na południowe wybrzeża Hiszpanii, m.in. dysponują coraz lepszymi i szybszymi łodziami, które udostępniają im handlarze narkotyków. Funkcjonariusze hiszpańskiej Gwardii Cywilnej w Almerii (Andaluzja) wskazują na trudności i na brak wystarczających środków do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych – informują gazety „La Razon” i „Okidiario”.

Tego lata służby przechwyciły na wybrzeżu Almerii prawie 3 tys. imigrantów, a jest to – zgodnie z danymi stowarzyszenia Gwardii Cywilnej AUGC – tylko 30 proc. nielegalnego przepływu migracyjnego, pochodzącego głównie z Algierii i Maroka.

Według „La Razon” mafie są coraz lepiej zorganizowane i działają podobnie do mafii handlujących narkotykami, a nawet łączy je tzw. petaquero, czyli osoba odpowiedzialna za logistykę i dostarczająca benzynę do łodzi, którymi przerzucani są do kontynentalnej Hiszpanii nielegalni imigranci z Afryki.