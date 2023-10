Netanjahu: „Jesteśmy w stanie wojny”. Hamas porwał zakładników. Liczba ofiar rośnie [VIDEO]

Palestyńskie ugrupowanie Hamas rozpoczęło „wojnę przeciwko Państwu Izrael” – oznajmił w sobotę izraelski minister obrony Joaw Galant, po porannym, zmasowanym ataku rakietowym na Izrael ze Strefy Gazy, palestyńskiej enklawy kontrolowanej przez Hamas.

– Hamas popełnił dziś rano poważny błąd rozpoczynając wojnę przeciwko Państwu Izrael (…), izraelscy żołnierze walczą z wrogiem w każdym miejscu – podkreślił Galant.

Rzecznik izraelskiej armii poinformował, że w sobotę doszło do przeniknięcia sił palestyńskich na terytorium Izraela z morza, lądu i powietrza – wykorzystując w tym celu paralotnie.

Rzecznik izraelskiej armii potwierdził, że ze Strefy Gazy przeciwko Izraelowi wystrzelono 2,5 tys. rakiet. Przedstawiciel wojska przekazał, że trwają naloty na Gazę. Walki toczą się na przejściu granicznym ze Strefą Gazy Erez oraz w bazie wojskowej Zikim. Zapowiedział powołanie „tysięcy” rezerwistów do armii.

Agencja Reutera, powołując się na świadków, poinformowała o dźwiękach eksplozji w Strefie Gazy i w mieście Gaza. Izraelskie media piszą o walkach między palestyńskimi bojownikami i siłami bezpieczeństwa na południu kraju.

Mieszkańcy regionu przy Strefie Gazy, skąd w sobotę zaatakowano Izrael, proszą o pomoc i informują, że terroryści otwierają ogień w miastach na południu kraju – pisze Times of Israel. Pojawiają się doniesienia o wzięciu przez Hamas zakładników w izraelskich miastach.

– Strzelają w nasz dom, próbują wywarzyć drzwi schronu – relacjonuje mieszkanka kibucu Sufa. Kobieta przekazała, że jej mąż wraz z innymi uzbrojonymi mężczyznami walczą na ulicach i nie mają wsparcia ze strony armii. – Proszę, przyślijcie pomoc – błaga kobieta.

Mieszkańcy regionów w pobliżu Strefy Gazy informują o bezprecedensowych walkach.

Palestyńscy bojownicy wzięli izraelskich zakładników w mieście Ofakim na południu kraju – podaje izraelska telewizja 13 TV. Niektóre domy w pobliżu granicy płoną.

Mieszkanka kibucu Be’eri powiedziała mediom, że jej ojca porwali bojownicy Hamasu i wywieźli do Strefy Gazy – pisze Times of Israel. – Napisał mi, że weszli do domu. Powiedział, że go zabierają. Widziałam jego zdjęcia w Gazie – relacjonowała.

Hamas claims to have fired 5,000 rockets towards Israel over the course of two hours

Multiple points of impact reported across the country pic.twitter.com/4Q435F0ono

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 7, 2023