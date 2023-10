Poparcie Konfederacji spada. Bosak twierdzi, że wzrasta „dzięki mądrej strategii kampanii wyborczej”

REKLAMA

Do głosowania na kandydatów Konfederacji w wyborach parlamentarnych przekonywali w piątek na wiecu w Lublinie liderzy ugrupowania Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Zdaniem Bosaka, Konfederacja walczy o pozycję trzeciej siły w polskiej polityce.

Politycy Konfederacji w piątek wieczorem spotkali się z mieszkańcami Lublina na pl. Litewskim. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak stwierdził, że jego ugrupowanie wzrosło sondażowo „dzięki mądrej strategii kampanii wyborczej” i „walczy o pozycję trzeciej siły w Polsce”. – Pokonamy Lewicę, pokonamy Trzecią Drogę. Konfederacja trzecią siłą w polskiej polityce – podkreślił.

Tymczasem sondażowe poparcie dla Konfederacji spada, a mówiąc dosadniej leci na łeb, na szyję. Jeszcze w lipcu średnia sondażowa ugrupowania sięgała 12,5 procent, w sierpniu przekraczała 10 proc., zaś we wrześniu spadła do 9,7 proc. Na nieco ponad tydzień przed głosowaniem średnia sondażowa z ostatnich 14 dni, wg portalu ewybory.eu, wynosi 8,2 proc.. To najgorszy wynik prawicowej koalicji od lutego tego roku.