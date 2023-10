Pierwsze efekty wojny. Chiny chcą utworzenia państwa palestyńskiego

REKLAMA

Chińskie MSZ oświadczyło, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael, że obie strony powinny natychmiast zaprzestać walki i chronić cywilów. Rozwiązaniem konfliktu powinno być stworzenie niepodległego państwa palestyńskiego – ocenił resort w komunikacie.

Przedstawiciel izraelskiej ambasady w Pekinie Juwal Waks oświadczył, że Izrael oczekiwał od Chin „silniejszego potępienia” działań Hamasu. „Gdy ludzie są mordowani, zabijani na ulicach, to nie jest momenty, by wzywać do rozwiązania dwupaństwowego”.

Rozwiązanie dwupaństwowe to idea utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego obok Izraela.