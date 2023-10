Poseł Tyszka z Konfederacji zauważył bardzo ważną rzecz, którą rząd PiS zignorował i przez to naraża nasze bezpieczeństwo [VIDEO]

REKLAMA

W programie Andrzeja Stankiewicza 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET 8 października gościem był m.in. poseł Konfederacji Stanisław Tyszka. Temat bezpieczeństwa i wojny w Izraelu zfdominowął dyskusję.

Politycy z innych partii mówili tradycyjnie to co zawsze. Poseł Stanisław Tyszka zauważył coś bardzo ważnego, co może zagrażać polskiemu bezpieczeństwu w związku z potencjalną eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie czy w innych rejonach świata.

– Polscy politycy powinni myśleć w kategoriach polskiego interesu przede wszystkim. Nie interesu innych państw, tylko interesu polskiego – zaczął Tyszka.