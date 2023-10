Prawdziwy „wyborczy ring”. Kowalski starł się z Mazgułą [VIDEO]

REKLAMA

„Wyborczy Ring” w Radiu Opole przerodził się w prawdziwą arenę. Doszło do spięcia między wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Januszem Kowalskim a pułkownikiem Adamem Mazgułą.

Po tym, jak uczestnicy dowiedzieli się, iż pytanie będzie zadawał Adam Mazguła, Kowalski stwierdził, iż jest to „szokujące”. Później nastąpił festiwal przekrzykiwania się między reprezentantami PiS-u oraz PO, co do tego kto ma więcej SB-ków, Ube-ków etc. w swoich szeregach.

– Tak się stało, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie możemy czuć się bezpiecznie, a już szczególnie wtedy, kiedy nawet dzisiaj tutaj Pan przedstawiciel rządu, bo w końcu wiceminister, mówi, że pierwsze co zrobią po wyborach, to będą robić spustoszenie i będą szukać odwetu – powiedział Mazguła.