Prezydent Duda: Żaden Polak nie ucierpiał. Należy się wstrzymać z wyjazdami do Izraela i to jest absolutny apel

Żaden Polak nie ucierpiał w dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael – powiedział prezydent Andrzej Duda w niedzielę w Polsat News. W tym momencie należy się wstrzymać przed wyjazdami do Izraela i to jest absolutny apel – dodał.

„Z tego co wiemy w tej chwili, z informacji przekazywanych przez MSZ, a także Polski Kontyngent (Wojskowy – PAP) w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał, nie ma takich informacji, żeby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w tych dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael. Na szczęście” – powiedział prezydent Andrzej Duda w „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii”.

Jak dodał prezydent, w Izraelu są grupy Polaków „i to niemałe w tej chwili”. „Z tego co wiem, są grupy polskie na Zachodnim Brzegu Jordanu. To są liczby idące w setkach” – powiedział Duda.