Profesor oskarżony o „białą supremację” otwiera w odpowiedzi placówkę wolnych badań naukowych

REKLAMA

Nowa uczelnia ma być ukierunkowana na zwalczanie „wokizmu”. Centrum Badawcze dotyczące tego zjawiska ma ruszyć na początku 2024 roku. Jest to inicjatywa prof. Erica Kaufmanna, który chce by naukowcy mogli korzystać ze swobody badań zjawisk społecznych.

Eric Kaufmann to znany naukowiec, którego kariera w 2019 roku stanęła pod znakiem zapytania. Poszło o publikacją eseju „Whiteshift: Populism, Immigration and the Future of White Majorities”. W pracy skrytykował „antybiały rasizm”, zwłaszcza ze strony lewicowych elit politycznych i medialnych.

REKLAMA

Został oskarżony o wspieranie „białej supremacji” i wytoczono przeciw niemu poważną kampanię oszczerstw w mediach, ale i na uniwersytetach. Lewicowi studenci oskarżali go o bycie „rasistą” i „zwolennikiem białej supremacji”. Nie pomogło nawet to, że sam Eric Kaufmann ma mieszane pochodzenie. Pochodzi z Kanady, urodził się w Hongkongu, jego przodkowie to w połowie Żydzi, w jednej czwartej Chińczycy i w jednej czwartej Kostarykańczycy.