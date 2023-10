Transpłciowa kobieta została Miss Portugalii

REKLAMA

W Portugalii też odlecieli. W grudniu o tytuł Miss Universe trans z Portugalii będzie walczyć także z inną „transpłciową kobietą”, czyli Miss Holandii. Kiedyś tego typu konkursy miały promować naturalne piękno kobiet, dzisiaj promują zabiegi kosmetyczne.

Marina Machete, 28-letnia stewardessa, została w ostatni czwartek w Borbie w regionie Evora przepasana narodową szarfą Portugalii jako miss tego kraju. „Jestem dumna, że ​​jestem pierwszą transpłciową kobietą, która rywalizuje o tytuł Miss Universe Portugalii” – napisała w sieciach społecznościowych jeszcze przed wygraną.

W lipcu, 22-letnia Holenderka Rikkie Kollé również została pierwszą transpłciową kobietą, która zdobyła szarfę Miss Holandii. Marina Machete i Rikkie Kollé w grudniu będą więc rywalizować o tytuł Miss Universe na konkursie, który ma się odbyć w Salwadorze.

W sumie to nic nowego, bo w 2022 roku ten konkurs wygrał transpłciowiec tajski. Ciekawe, czy doczekamy czasów, że w końcu na scenie będą same trans-miss? Ciekawe także co na to naturalne kobiety, których uroda przegrywa z ze zjawiskiem „trans”.

Drogą dopuszczania „kobiet transpłciowych” do takich konkursów idą kolejne kraje. Francja zmieniła swoje przepisy, aby być „w powiązaniu z obecnym społeczeństwem”, jak mówiła Alexia Laroche-Joubert, prezes stowarzyszenia Miss France. Jej poprzedniczka Geneviève de Fontenay była zawsze przeciw takim wynaturzeniom i broniła kobiet.

Teraz Andréa Furet, 22-letnia transpłciowa aktorka, została już pierwszą wicemiss Paryża w roku 2022. Szefowa konkursu Alexia Laroche-Joubert komentowała to tym, że „Andréa idealnie wpasowuje się w kryteria urody Miss Francji, a od chwili, gdy ma zapisany żeński stan cywilny, zmiana płci i procedury administracyjne należą do jej prywatności”.

