Wielki finał trasy Bosaka i Mentzena. Konfederacja kontra reszta: Te dwie wizje świata są zupełnie do siebie niepasujące [VIDEO]

Polska polityka potrzebuje jakościowej zmiany. Jesteśmy przekonani, że ta zmiana jest możliwa – mówili w sobotę w Warszawie podczas finału trasy objazdowej po Polsce liderzy Konfederacji – Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.

W sobotę, w Centrum Eventowym Butelkownia na warszawskiej Pradze, odbył się finał ogólnopolskiej trasy „BOSAK&MENTZEN NA ŻYWO”.

Wystąpienia polityków Konfederacji były organizowane w formule show i przypominają bardziej koncerty, niż partyjne wiece – jest głośna rockowa muzyka, migające światła, a w stronę publiczności lecą przerobione przez Konfederatów tysiączłotowe banknoty z PRL z twarzą premiera Mateusza Morawieckiego, zamiast Kopernika. Ich nominał to „pierdyliard” złotych – jest to nawiązanie do PiS-owskiego rozdawnictwa.

– Przed nami ostatni tydzień walki o świetny wynik, o klub Konfederacji, klub poselski, a może klub parlamentarny, gdyby w którymś z okręgów senackich udało nam się wprowadzić chociaż jednego senatora. To jest bardzo trudne, ale to nie jest niemożliwe. Rywalizacja także w okręgach jednomandatowych wyborczych to jest nasz cel, musimy być lepsi, niż kandydaci PiS-u, Platformy, Lewicy, PSL-u, Polski 2050 – mówił do swoich wyborców przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Bosak.

– I wierzymy, że nasi kandydaci są lepsi, wierzymy, że w niektórych okręgach w tych wyborach możemy wygrać. Wierzymy w to, że w Warszawie możemy wprowadzić nie jednego posła, a kilku. Niech to będą dobrzy, mądrzy, ideowi ludzie, na takich ludzi postawiliśmy i takich ludzi mamy na liście i z takimi ludźmi chcemy robić jakościową zmianę w polskiej polityce, bo polska polityka potrzebuje jakościowej zmiany – podkreślił.

Zaznaczył, że „mamy być narodem, który ma swoją godność, ma swoją dumę”. – To się wyraża właśnie tym, jak traktujemy siebie w Unii Europejskiej. Dość tej załganej, hipokrytycznej polityki. Potrzebujemy polityki opartej na hasłach, które proponuje Konfederacja – gospodarność, odpowiedzialność, odpowiedzialność za finanse publiczne, za rozwój gospodarki, żeby jej nie stłumić, co oni już zaczęli robić, mamy recesję, żeby nie było inflacji ponadprzeciętnej – wskazał.

Zwracając się do swoich zwolenników powiedział: – Zawsze chcemy, żebyście widzieli w nas większe dobro. Chcemy tę politykę robić razem z wami.

Współprzewodniczący Konfederacji, szef partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen mówił, że „Polską od 18 lat rządzi PO-PiS. To, co widzimy dookoła, to, co się stało z naszym państwem, te wszystkie niedziałające usługi publiczne, to jest dzieło wspólne PiS-u i Platformy, czyli PO-PiS-u”.

– Wiele osób myśli, że tak już musi być zawsze, że jesteśmy na ten PO-PiS skazani, że rządzą 18 lat i będą rządzić kolejne 18 lat, ale absolutnie w to nie wierzę i absolutnie tego nie kupuję, przekonany jestem, że jest możliwa zmiana, bo ta zmiana już wcześniej była możliwa – zaznaczył.

Mentzen podkreślił, że Konfederacja „nie chce współpracować ani z Tuskiem, ani z Kaczyńskim”. – Chcemy ich obu wysłać albo na emeryturę, albo do Tworek czy Choroszczy. Tam jest ich miejsce, a nie przy rozmowach z nami, bo my nie mamy z nimi wspólnych punktów programowych. My się z nimi nie chcemy dogadać, równie dobrze moglibyście przekonać 'Drużynę Pierścienia’, że mają się z Mordorem dogadać i koalicję z nimi zrobić. My nie chcemy tego, czego oni. Chcemy zupełnie czego innego – zaznaczył.

– Wierzymy, że każdy z nas jest panem swojego losu, kowalem swojego życia, że każdy sobie powinien zawdzięczać swój dobrobyt, swój majątek i każdy powinien żyć z owoców swojej własnej pracy. Chcemy Polski bogatej bogactwem swoich obywateli. Chcemy, żebyśmy byli społeczeństwem zamożnych ludzi, niezależnych. Takim społeczeństwem ciężko się manipuluje, takie społeczeństwo nie jest tak łatwo przekupić w trakcie kampanii wyborczej, kolejnym programami z plusem. To jest dużo lepsze społeczeństwo i my chcemy, żeby Polska tak wyglądała – mówił współprzewodniczący Konfederacji.

Dodał, że inni chcą, żeby „Polacy żyli z zasiłków, żyli z dotacji, żyli z dopłat”. – Chcą, żeby Polacy byli uzależnieni od polityków i od urzędników, bo wtedy się takimi ludźmi dużo łatwiej manipuluje, te dwie wizje świata są zupełnie do siebie niepasujące, ten prawdziwy podział jest nie pomiędzy PiS-em, a Platformą, tylko pomiędzy nami a PO-PiS-em, bo nasze wizję się zupełnie rozjeżdżają – kontynuował Mentzen.

Na koniec wydarzenia Bosak przypomniał tzw. „piątkę Konfederacji”, z którą idą do wyborów: „proste i niskie podatki”, „dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców”, „mieszkania i domy tańsze o 30 proc.”, „gotówka chroniona Konstytucją RP” oraz „zero socjalu dla Ukraińców”.

Wielka trasa objazdowa Konfederacji „BOSAK&MENTZEN NA ŻYWO” rozpoczynała się 18 sierpnia w Kielcach. W sumie liderzy ugrupowania odwiedzili 18 miast.