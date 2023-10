Izraelskie naloty na Strefę Gazy. „Nie ma bezpiecznej przystani. Celem jest każdy” [VIDEO]

W nocy z niedzieli na poniedziałek Izrael uderzył w ponad 1000 celów w Strefie Gazy – powiadomiła agencja AP. Naloty zrównały z ziemią znaczną część miasta Bajt Hanun na północnym wschodzie Strefy Gazy, wykorzystywaną przez Hamas jako baza wypadowa do ataków.

W arabskich mediach możemy zaś przeczytać relację ze Strefy Gazy. Jej mieszkańcy obudzili się w obliczu wielu zniszczeń po nocnych bombardowaniach terytorium Palestyny. – To była ciężka noc. Czekaliśmy na nasze przeznaczenie – powiedział jeden z mieszkańców Strefy Gazy.

Dodał, że w tym czasie jego rodzina zebrała się w jednym pomieszczeniu, „aby mogli umrzeć razem, jeśli zostaną zbombardowani”. – Nie ma bezpiecznej przystani. Celem jest każdy – powiedział.

Według informacji przedstawicieli służby zdrowia, liczba zabitych w wyniku izraelskich ataków na Strefę Gazy sięga blisko pół tysiąca. Prawie trzy tysiące osób zostało rannych.

Z przekazów arabskich mediów wynika też, że „dziesiątki domów zostało zniszczonych i nie nadają się do zamieszkania”. Mieszkańcy Strefy donosili też o zapachu białego fosforu, zakazanego przez międzynarodowe prawo humanitarne, który jednak był już wcześniej używany przez siły izraelskie w tym rejonie.

While Palestinian fighters were given strict orders to respect churches and monasteries, Israel responded to the attacks by bombing a Mosque in Gaza. pic.twitter.com/ob0TlKcY7X

— Keith Woods (@KeithWoodsYT) October 8, 2023