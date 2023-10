Kolumna Morawieckiego spowodowała wypadek na Ukrainie. Poszkodowany 42-latek przerywa milczenie

REKLAMA

Rządowa kolumna z premierem rządu warszawskiego Mateuszem Morawieckim spowodowała wypadek na Ukrainie. Do zdarzenia miało dojść w lipcu tego roku, jednak dopiero teraz wyszło to na jaw.

Według ustaleń Wirtualnej Polski, jeden z samochodów podróżujących w kolumnie rządowej premiera Morawieckiego miał spowodować wypadek drogowy na Ukrainie. Działo się to w czasie, kiedy szef rządu warszawskiego pojechał m.in. ustawić krzyż z patyków w ramach „hołdu” dla ofiar rzezi wołyńskiej bestialsko zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów oraz nagrać wideo we wsi Puźniki.

Polska delegacja przejechała przez granicę z Ukrainą w nocy 7 lipca. We wsi Ostrówki na Wołyniu Morawiecki znalazł się o świcie. Później wyruszył na południowy wschód do oddalonej o ponad 400 km wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim. To 6 godzin jazdy.