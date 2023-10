Mają rozmach i żadnego wstydu. PiS chwali się tym tuż przed wyborami [VIDEO]

REKLAMA

Kiedy przyszedł kryzys gospodarczy wynikający z pandemii i wojny reakcja była natychmiastowa. Postojowe, tarcza dla przedsiębiorców, zwolnienie z ZUS, obniżka VAT… Kiedy przyszedł kryzys gospodarczy w 2011 roku, nie było najmniejszej pomocy – czytamy we wpisach polityków PiS na Twitterze.

Politycy PiS pokazują w mediach społecznościowych, że mają rozmach, a do tego żadnego wstydu. Kryzys gospodarczy jedynie częściowo można zrzucać na karb mniemanej pandemii oraz wojny, w dużej mierze wynikał bowiem z reakcji samych rządzących na pojawienie się wirusa. Reakcja rządu? Po raz kolejny pokazała, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w innych ustrojach.

Rozmach i brak wstydu

W poniedziałek w mediach społecznościowych został opublikowany nowy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. – Wojna na Ukrainie, inwazja imigrantów na granicy z Białorusią, kryzys energetyczny, inflacja, światowa pandemia. Zastanawialiście się, jak na takie wszystkie wyzwania zareagowałby Tusk i jego koalicja chaosu? Przecież już to wiemy. Jak był kryzys, to zamiast pomóc ludziom, podniósł wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, podniósł składkę do ZUS – powiedział w spocie premier Mateusz Morawiecki.