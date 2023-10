Polacy kochają wolność

REKLAMA

Kilka dni temu przez media społecznościowe przeleciał jak meteoryt szeroko komentowany post pokazujący, że Polacy to najbardziej wolnościowy naród na świecie. Bardzie wolnościowy nawet od Amerykanów. Postawę wolnościową przyjmuje u nas aż ponad 40 proc. społeczeństwa.

Wolnościowcy w Polsce od zawsze są jednak politycznie niedowartościowani, a w mediach są dyskryminowani i wyszydzani. Nic dziwnego – pracują na to stare pieniądze, stare układy, stare i nowe media, stare i nowe służby.

Czas jednak to przełamać. A w walce o taki efekt nie wolno mieć złudzeń, że jeśli wolnościowcy od swojej wolnościowości odejdą, to będą mieli lepsze wyniki. Nie. Stare pieniądze, stare układy, stare i nowe media, stare i nowe służby nadal będą ich blokowały. Bo stojącym za nimi ludziom zależy na jednym – nie dopuszczeniu nikogo na swoje miejsce, nawet jeśli mieliby oni dokładnie takie same poglądy. Bo liczy się władza i dostęp do kasy, a takimi rzeczami, zdaniem grupy trzymającej obecnie władzę, nie należy się dzielić.