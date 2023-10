Jak hałas działa na niemowlaki? Eksperci ostrzegają

REKLAMA

Nadmierny hałas w otoczeniu najmłodszych pacjentów może być dla nich czynnikiem stresującym i mieć istotny wpływ na ich zdrowie i rozwój – alarmują eksperci. To nie tylko wskazówka dla personelu medycznego, by chronić niemowlaki przed dźwiękami, ale też dla osób odpowiedzialnych za projektowanie i budowę oddziałów szpitalnych. Dziś sale dla pacjentów rzadko mają jakiekolwiek wyciszenie.

Lekarze podkreślają, że długotrwałe narażenie na hałas może mieć zarówno krótko-, jak i długoterminowe skutki dla zdrowia i dorosłych, i dzieci. Szczególnie ważne jest chronienie przed nadmiernymi dźwiękami nowo narodzone dzieci, zwłaszcza te, które przebywają w szpitalach. Hałas zamykanego inkubatora czy inne odgłosy nieszkodliwe dla dorosłych mogą zakłócać proces leczenia noworodka.

– Narażenie na hałas we wczesnym okresie życia, w okresie niemowlęcym może skutkować uszkodzeniem słuchu, ponieważ słuch u noworodków jest bardziej wrażliwy niż u osób dorosłych. Nawet niższe poziomy hałasu mogą powodować reakcje somatyczne takie jak zmiany poziomu tętna, ciśnienia tętniczego czy bezdechy. A te z kolei, jak dowodzą badania, mogą prowadzić do zmian rozwojowych w obrębie kory mózgowej, co może skutkować różnymi przypadłościami w życiu dorosłym, od nadwrażliwości na hałas po autyzm – mówi agencji Newseria Lifestyle Mikołaj Jarosz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”.