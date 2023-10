Biedroń plecie o koalicji PiS-Konfederacja

REKLAMA

Choć Konfederacja odżegnuje się od ewentualnej koalicji z PiSem, Lewicą lub Koalicją Obywatelską, to wszystkie te stronnictwa nieustannie próbują swatać prawicową koalicję ze swoimi przeciwnikami politycznymi. Podczas wydarzenia Lewicy we Wrocławiu ponownie robił to Robert Biedroń.



– Mówimy wyraźnie od wielu miesięcy. Chcemy zakończyć rządy PiS i nie dopuścić do rządów Tuska. Chcemy zupełnie nowej polityki – mówił Sławomir Mentzen w studiu Polsat News w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Czytaj więcej: Mentzen: Chcemy zakończyć rządy PiS i nie dopuścić do rządów Tuska [VIDEO]

Wydaje się, że to jasna deklaracja, ale dla niektórych polityków, to wciąż za mało.