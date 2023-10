PiS przegrywa w trybie wyborczym. Twierdzenia Kaczyńskiego zweryfikowane

REKLAMA

Sąd w Lublinie wydał decyzję, która nakazuje Komitetowi Wyborczemu Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przestać rozpowszechniać nieprawdziwe informacje dotyczące ubóstwa dzieci w Polsce, szczególnie odnośnie do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS na wiecu wyborczym w Rzeszowie twierdził, że tylko „3 procent” dzieci w Polsce jest zagrożonych nędzą, co jest znacznie niższym wskaźnikiem niż faktyczna sytuacja.

Według danych Eurostatu, które zostały przedstawione w sądzie, wskaźnik ubóstwa dzieci w Polsce był znacznie wyższy niż to, co mówił Kaczyński. W rzeczywistości odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem wynosił w różnych latach od 2015 do 2022 roku od 16,1 proc. do 26,8 proc., co wskazuje na znacznie wyższy poziom niż sugerował lider PiS.

Paweł Nakonieczny, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Lublina, złożył pozew w trybie wyborczym, argumentując, że wypowiedź Kaczyńskiego jest nieprawdziwa, co potwierdzają dane Eurostatu.