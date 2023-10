Wizz Air stracił samoloty na Ukrainie. Bezpowrotnie

REKLAMA

Jozsef Varadi, prezes linii lotniczych Wizz Air, w wywiadzie dla „Corriere della Sera” potwierdził, że firma straciła dwa spośród trzech samolotów pozostawionych na lotnisku w Kijowie w momencie wybuchu wojny.

W dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę i zamknięcia ukraińskiej przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych, Wizz Air miało na Ukrainie 4 samoloty Airbus A320 – 3 w Kijowie i 1 we Lwowie. Oraz załogę, którą z powodzeniem ewakuowano.

Mniej więcej rok temu Wizz Airowi udało się ewakuować samolot stacjonujący we Lwowie – wylądował on na lotnisku w Pyrzowicach nieopodal Katowic. Co jednak z pozostałymi trzema maszynami, które przez 20 miesięcy pozostawały w Kijowie? Tutaj – jak przyznał prezes Varadi – nie ma dobrych wieści.