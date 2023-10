Porażka AfD. Prawicowa partia nie będzie miała swojego burmistrza

REKLAMA

AfD przegrała wybory na burmistrza Nordhausen w Turyngii, gdzie wg sondaży cieszy się 32% poparcia i wyprzedza pozostałe ugrupowania.

Tak samo jest w Brandenburgii, Saksonii oraz Meklemburgii, gdzie za rok (z wyjątkiem Meklemburgii) odbędą się wybory do parlamentów krajowych.

Burmistrzem Nordhausen pozostanie nadal bezpartyjny p. Kai Buchmann. Jest podejrzany o mobbing i toczy się w jego sprawie postępowanie dyscyplinarne, co było przyczyną jego porażki w pierwszej rundzie wyborów.

Sporo zwolenników AfD wywodzi się z CDU, w której to partii trwa nadal walka pomiędzy zwolennikami kontynuacji linii p. Anieli Merkel a jej przeciwnikami. Trudno więc przypuszczać, że w innych miejscach dojdzie do podobnej mobilizacji wyborców przeciwko AfD, jak to miało miejsce w Nordhausen.

