Ekozamordyzm z Watykanu

4 października Franciszek przedstawił adhortację „Laudate Deum”, czyli „Chwalcie Boga”. Jednak tytuł niezbyt przystaje do treści w niej zawartej. Jest to bowiem iście religijny dokument wychwalający pseudoekologiczne brednie i de facto wspieranie ekoterroryzmu, z którym zachodni świat sobie nie radzi. A ponieważ jest to tekst Franciszka, nie jest to niestety niczym zadziwiającym.

Pontyfikat Franciszka wywołuje wśród katolików mnóstwo kontrowersji na wielu płaszczyznach, choć okraszony jest pięknymi, ale pełnymi hipokryzji frazesami.

Kontrowersyjny pontyfikat

Osobiście nie mogę nie wspomnieć chociażby o niesławnym motu prioprio „Traditionis custodes”, czyli „Opiekunowie Tradycji” z lipca 2021 roku. Pięknie brzmiąca nazwa wprowadziła dokładnie odwrotność tego, co głosi. Oto Franciszek bowiem, odwołując się do Tradycji, de facto poważnie ograniczył wiernym dostęp do Mszy świętej w rycie trydenckim. Większość ludzi nie ma realnie możliwości pójścia więc na normalną Mszę świętą, tylko musi chodzić na dziaderskie próby robienia tanich skeczów przez księży, którzy się do tego nie nadają i którzy wyraźnie do Mszy świętej się nie przygotowują, skupiając się na zapewnieniu rozrywkowego charakteru Liturgii, co nie powinno mieć miejsca.