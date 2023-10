Grzegorz Braun komentuje wynik wyborczy Konfederacji. „To ostatnie takie wybory – i to jest dobra wiadomość”

REKLAMA

Ostatnie wybory, w których byliśmy świadkami konfrontacji kolosów na glinianych nogach. Gigantów: PiS, PO z przystawkami. Dwie przeżarte wewnętrzną korupcją formacje postokrągłostołowe, eurokołchozowe, formacje zamordystów covidowych, podżegaczy wojennych. Na realizację naszego programu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać – skomentował wynik wyborczy Konfederacji poseł Grzegorz Braun.

Zakończyły się wybory parlamentarne. Z sondażu exit poll przygotowanego przez IPSOS wynika, że Konfederacja uzyskała 6,2 proc. poparcia i wprowadzi do Sejmu jedynie 12 posłów. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Oczywiście, może on się jeszcze nieco zmienić po podliczeniu wszystkich głosów, ale jakiegoś ogromnego zwrotu nie należy się spodziewać.

– Bóg zapłać za tę kampanię, która przeszła już do historii. Mam nadzieję, że będą jeszcze Polacy w obiegu, żeby historię spisać. Żeby nie spisali tej historii doraźni zwycięzcy. Myślę, że to ostatnie takie wybory – i to jest dobra wiadomość. To jest najlepsza wiadomość. Wiadomość na miarę naszych możliwości – rozpoczął przemówienie Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej, partii współtworzącej Konfederację.