REKLAMA

Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, że rosyjskie drużyny złożone z nieletnich zawodników zostaną ponownie dopuszczone do rozgrywek w tym sezonie i zwrócił się o zaproponowanie rozwiązania technicznego, które umożliwiłoby przywrócenie rosyjskich drużyn do lat 17, chłopców i dziewcząt, do rozgrywek, nawet jeśli losowania grup już się odbyły.

Według UEFA, Rosjanie mają rozgrywać mecze poza Rosją, bez obecności rosyjskiej flagi, hymnu i strojów narodowych. P. Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest zaskoczony i poinformował, że jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek, nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować – i jego zdaniem to jedyna słuszna decyzja.

REKLAMA

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Kraju w numerze 41-42 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.