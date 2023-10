Rok rekordowych wpadek i kompromitacji polskiej reprezentacji

REKLAMA

Polska reprezentacja piłki nożnej zaliczyła kolejny blamaż. Tym razem usprawiedliwieniem mogą być… wybory. Nie dość, że piłkarze musieli przedłużyć pobyt na Wyspach Owczych, to jeszcze rozpoczęli mecz zaraz po zakończeniu ciszy wyborczej.

Być może pierwsze sondażowe wyniki były dla nich tak zaskakujące, że „stanęli” i Mołdawia strzeliła nam gola. Zryw w drugiej połowie, kiedy to kopacze piłki otrząsnęli się zapewne z szoku, wystarczył tylko na remis.

Bardziej na poważnie, to obecne eliminacje ME i rok 2023 są rekordowe pod względem wpadek reprezentacji Polski. Może jednak tylko do trzech razy sztuka? Niedzielny remis 1:1 u siebie ze 159. w światowym rankingu Mołdawią był właśnie trzecią taką wpadką w 2023 roku.