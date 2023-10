„Kaszanka na krwi żydowskich niemowląt”. Korwin-Mikke reaguje na plotki

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke zdecydowanie zaprzecza, jakoby obrażał Karinę Bosak, żonę Krzysztofa. „W niczym p.Kariny nie obrażałem, jeśli czuje się czymś urazona, to przepraszam. Już prędzej można mnie ścigać za posądzenie, że chcę robić polską kaszankę na krwi żydowskich niemowląt, niż, że obrażam kobiety, a zwłaszcza Ją” – napisał nestor polskich wolnościowców.

Korwin-Mikke osiągnął bardzo słaby rezultat w wyborach do Sejmu w okręgu podwarszawskim. Startując jako „jedynka” miał dopiero trzeci wynik na listach Konfederacji. Wyprzedził go startujący z trzeciego miejsca Jacek Wilk, a najlepszy wynik uzyskała „dwójka” Karina Bosak. I to ona zgarnie dla Konfederacji jedyny mandat z tzw. obwarzanka warszawskiego.

Goszcząc w jednej z mniejszych telewizji Korwin-Mikke komentował swój słaby wynik. Zestawiając go z wynikiem Kariny Bosak ze strony redaktora padła teza, że legendarnego wolnościowca zweryfikował wolny rynek.