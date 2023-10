Kukiz wprowadził kilku posłów. Nie wie, co zrobi

REKLAMA

Paweł Kukiz przekonuje, że osiągnął sukces w wyborach parlamentarnych. Nie wie, co z tym fantem począć.

Przedstawiciele Kukiza startowali w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Sam Kukiz w Opolu zgarnął 43 292 głosy i odnowił mandat poselski.

Oprócz niego do Sejmu dostali się także inni członkowie Kukiz’15: Marek Jakubiak oraz Jarosław Sachajko. Ponadto dwa mandaty przypadły osobom ściśle współpracującym ze środowiskiem byłego antysystemowca – Agnieszce Ścigaj i Agnieszce Wojciechowskiej van Heukelom.

Pomimo zadowolenia z wyników, Kukiz wyraził żal z powodu nieodnowienia mandatu posła Stanisława Żuka. W rozmowie z PAP podkreślił, że udało się wprowadzić do Sejmu tylu posłów z Kukiz’15, że można by było stworzyć koło. Jednakże, gdy pytano go o możliwość utworzenia takiego koła lub przystąpienia do klubu PiS, unikał jednoznacznej odpowiedzi. W tym momencie nie wie jeszcze, jakie ruchy poczyni.