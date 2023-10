Szpital w Gazie zbombardowany. Śmierć setek niewinnych cywilów [FOTO]

Z kolei Izrael twierdzi, że na szpital spadła wadliwa rakieta Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Siły zbrojne Izraela planują przedstawić prezydentowi USA Joe Bidenowi, który w środę przybył do Izraela, dowody potwierdzające, że to nie oni przeprowadzili atak na szpital.

Jako argument podaje się brak dużego krateru na miejscu zdarzenia. To ma być koronny dowód na to, że na szpital nie spadła żadna bomba, tylko rakieta bądź jej odłamki wystrzelona przez bojowników Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

🧵Now that day has broken, and we’re getting better evidence, I’m willing to share some PRELIMINARY thoughts on the al-Ahli hospital explosion. The photos of the scene are, to me, not consistent with an airstrike and are not consistent with claims that 500+ people were killed. pic.twitter.com/dzA3Bx71hr

— Nathan Ruser (@Nrg8000) October 18, 2023