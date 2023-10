Kawa kuloodporna. Co to jest? Kiedy warto ją pić?

Temat kawy kuloodpornej ostatnimi czasy bardzo zyskał na popularności. Rosnące zainteresowanie tym napojem z olejem kokosowym lub dodatkiem łyżeczki masła oczywiście nie bierze się znikąd. Wywołuje on przyjemne uczucie sytości, pobudza równie dobrze, co podwójne espresso, a przy tym ma bardzo korzystne dla naszego zdrowia działanie. Co warto wiedzieć o tym niezwykłym napoju?

Kawa z masłem – bulletproof coffee. Zaparz kawę, dodając olej kokosowy lub masło klarowane

Na zachodzie od dawna znana jako bulletproof coffee, w Polsce również zdobywa dużą popularność. Nie jest to po prostu kawa pita każdego ranka, a ważny element zrównoważonej diety. Nazwa „kuloodporna” (lub „bulletproof”) sugeruje, że picie tej kawy sprawia, że jesteśmy bardziej odporni. Jakie składniki zawiera więc ten specjalny kawa? Najważniejszym z nich jest o dużej zawartości tłuszczu lub inny tłuszcz. Oryginalny przepis na bulletproof coffee, stworzony przez Davida Aspreya, zakłada użycie wysokiej jakości masła, zawierającego przynajmniej 82% tłuszczu. Oprócz niego do przygotowania kawy kuloodpornej można użyć oleju MCT (Medium Chain Triglycerides) lub oleju kokosowy.

Zalety kuloodpornej kawy. Jakie korzyści daje kawa kuloodporna pita regularnie?

Zwolennicy tego napoju podkreślają wiele pozytywnych efektów regularnego spożywania. Te, które najczęściej pojawiają się w ich relacjach to:

pobudzenie mózgu i poprawa koncentracji: dzięki zawartości tłuszczu, kawa kuloodporna może działać jako nootropik, czyli substancja, która wspomaga funkcje umysłowe. Tłuszcze nasycone i olej MCT zawarte w kawie kuloodpornej dostarczają energii dla mózgu, co pomaga w poprawie koncentracji i zdolności myślenia;

uczucie sytości: dzięki obecności tłuszczu w kawie kuloodpornej, picie tego napoju może zaspokajać głód i powodować uczucie sytości. To może pomóc w kontrolowaniu apetytu i unikaniu podjadania między posiłkami. Zawartość tłuszczu sprawia, że taka kawa może stać się elementem diety ketogenicznej.

wzrost energii: dzięki kawie kuloodpornej można doświadczyć długotrwałego przyrostu energii przydatnej zarówno w codziennym życiu, jak i podczas treningów.

smak: kawy kuloodpornej jest unikalny i może być bardzo satysfakcjonujący. Jej walory smakowe można podnieść jeszcze bardziej dzięki przyprawom, aromatom lub substancjom słodzącym.

Chcesz spróbować kawy z masłem? O tym pamiętaj, przygotowując kawę kuloodporną

Przygotowanie kawy kuloodpornej jest stosunkowo proste. Cały proces składa się z następujących kroków:

przygotowanie naparu: w tym celu możesz użyć ulubionej kawy, zaparzonej w dowolny sposób – np. rozpuszczalnej, z ekspresu przelewowego lub espresso. dodanie tłuszczu: dodaj do jednej filiżanki kawy 1-2 łyżki masła o dużej zawartości tłuszczu, oleju kokosowego lub innego tłuszczu. dokładne wymieszanie: warto użyć blendera, który dokładnie wymiesza składniki, a napój będzie gładki i kremowy; dodanie przypraw takich jak cynamon czy kardamon (opcjonalnie).

Czemu warto pić kawę kuloodporną? Poznaj atuty picia kawy z tłuszczem

Kawa z masłem zyskała dużą popularność w kręgach miłośników zdrowego stylu życia. Jej picie może wpłynąć na pobudzenie mózgu, poprawę koncentracji, uczucie sytości oraz zwiększenie energii. Niemniej jednak, warto zachować umiar w jej spożywaniu, ponieważ tłuszcze nasycone w maśle mogą mieć wpływ na poziom cholesterolu. Na pewno warto też poznać ją bliżej i pokusić się na własne eksperymenty. Jej regularne stosowanie koniecznie powinniście też skonsultować z lekarzem lub dietetykiem – zwłaszcza, jeśli zmagacie się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi.