Premier Włoch rozstała się ze swoim partnerem, bo ten powiedział, co naprawdę myśli, wywołując oburzenie politpoprawnych

Włoska premier Giorgia Meloni ogłosiła, że rozstała się ze swoim partnerem, ojcem swojej córki, Andreą Giambruno. Powód? Wypłynęły nagrania z udziałem znanego włoskiego prezentera telewizyjnego.

Telewizja Mediaset, założona przez Silvio Berlusconiego, wyemitowała nagranie z udziałem Giambruno tuż przed wejściem na antenę. Sprawa ta szybko stała się głównym tematem włoskich gazet, wywołując sensację.

Według wiodących komentatorów życia publicznego, stosujących zasadę poprawności politycznej, zachowanie Giambruno było „wulgarne i seksistowskie”. Poruszając temat coraz częstszych gwałtów we Włoszech, dziennikarz stwierdził, że kobiety po części są sobie winne. Zasugerował, że gdyby np. nie upijały się do utraty świadomości, to do tylu przestępstw na tle seksualnym być może by nie dochodziło.