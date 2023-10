Bateria od elektryka zaniemogła w czasie deszczu. Szokujące koszty, producent umywa ręce

REKLAMA

Pojeździli samochodem elektrycznym w deszczu, bateria pojazdu nadaje się na złom. Serwis nie uznał gwarancji, a nowa bateria kosztuje ok. 85 tysięcy złotych. Taka sytuacja spotkała pewnych Szkotów, którzy postanowili podzielić się historią z mediami.

Johnny Bacigalupo i Rob Hussey długo nie nacieszyli się elektryczną Teslą, za którą zapłacili 60 tysięcy funtów, czyli ponad 300 tysięcy złotych. W czasie deszczów, które w Edynburgu nie są niczym nadzwyczajnym, elektryk odmówił posłuszeństwa. Dowiózł mężczyzn do restauracji, ale z powrotem już nie. Po prostu nie odpalił.

REKLAMA

Wezwano pomoc, pojazd odholowano do serwisu. Tam fachowcy przedstawili następującą diagnozę: opady deszczu sprawiły, iż wilgoć przedostała się przez (teoretycznie) hermetyczną obudowę do baterii i ta nie nadaje się do dalszego użytku. Co więcej, przy tego typu „awarii” 8-letnia gwarancja producenta nie obowiązuje, więc serwis wystawił właścicielom rachunek za wymianę baterii na nową. Koszt? Jedyne 17 tys. funtów, czyli ok. 85 tys. zł.